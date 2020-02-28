國際財經

新型冠狀病毒肺炎繼續在全球擴散，至少再多5個國家出現確診個案，世界衞生組織(WHO)宣布把疫情的風險級別由「高」升級至「非常高」，總幹事譚德塞再次警告疫情有可能演變成「大流行」(pandemic)。疫情對環球經濟的衝擊日益惡化，連累股市連日遭恐慌性拋售，周五再爆發股災，世界主要股市指數皆步入技術調整區(即由高位累跌逾一成)。美股三大指數周五初段又插逾3%，道指一周內第三日上演瀉逾1000點的驚嚇場面，收市顯著收窄跌幅，納指更輕微轉升。

總結本周美股表現，道指累積下瀉逾12%，納指及標普500指數跌近11%或以上，三大指數都是2008年金融海嘯以來表現差的一周。整體2月份，道指累積下挫10%，納指及標普500指數分別跌逾6%及8.4%。

歐股主要市場急跌約4%，亞太區七大股市步入調整，南韓、印度、澳洲、新加坡和泰國股市周五均跌逾3%。紐約期油3連挫，本周累跌16%，9年來最差。

白宮經濟顧問籲冷靜

道指早段低開495點，跌幅曾擴大至1085點，盤中低見24681點；中段一度收窄至只跌272點，盤中高見25494點；收市仍回落357點或1.39%，報25409點。聯儲局主席鮑威爾午市時段發聲明稱，疫情令經濟風險上升，局方適當時候會採取行動，暗示聯儲局或減息，消息為大市帶來支持；蘋果股價盤中一度下插6.27%，但收市近乎收復所有失地，只微跌0.06%，微軟則倒升2.42%，都令大市氣氛受到鼓舞；波音收市挫4.40%，為表現最差的道指成分股；摩根大通都回落4.33%。標指和納指收市分別挫0.82%及微升0.01%，報2954點和8567點；納指早段一度下挫3.52%，即市低見8264點。

鮑威爾暗示或減息

道指周四大插1190點收市，為歷來單日最大點數跌幅，美股三大指數均由高位回落逾10%陷入調整區間。

白宮首席經濟顧問庫德洛接受CNBC訪問時促投資者冷靜，不應排除樂觀選項，美國感染個案未必急速上升。聖路易聯儲銀行總裁James Bullard稱，若疫情最終演變成「大流行」，或須減息。

安聯首席經濟顧問埃爾埃里安接受訪問時指出，即使聯儲局減息，也未必能制止金融市場急速冰封，他勸喻投資者勿鹵莽入市。耶魯大學高級研究員羅奇認為，疫情會打擊中國兩個季度的經濟增長，時間較2003年沙士一役長，復甦力度亦較弱，籲投資者不要隨便撈底。

全球股市遭逢金融海嘯以來最慘淡的一周，MSCI世界指數周四跌3.3%後，周五再下滑0.6%，本周以來累挫9.4%，逼近2008年11月錄得的9.8%單周跌幅紀錄。

金價狂插 紐油挫半成

世衞宣布，把新冠肺炎疫情的風險評估上調至「非常高」。亞洲重災區南韓新增確診個案571宗，總數飆至2337宗；日本北海道宣布進入緊急狀態；紐西蘭與非洲尼日利亞首次出現確診。除南極洲外，五大洲都有新冠肺炎蹤跡。避險情緒高漲，10年期美債息再創新低，見1.099厘；5年期和2年期債息跌至0.889厘和0.84厘的多年低位。

美滙指數尾段反覆跌0.41%，報98.11。資金追捧日圓，升1.47%至每美元兌107.98，本周累漲逾3%，為4年來最大單周升幅。紐約期金收挫4.6%，至每盎斯1566.7美元。

俗稱恐慌指數的芝加哥商業交易所波動指數(VIX)曾攀上49.48，為2018年2月以來新高。紐約期油收市跌5%，每桶報44.76美元；布蘭特期油下滑3.2%，每桶報50.52美元。