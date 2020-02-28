國際財經

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，交易商對原油市場需求下滑的憂慮升溫，紐約期油價格周五再挫5%，本周累計的跌幅更加創下11年來最大。市場正關注石油出口國組織與盟友(合稱OPEC+)下周開會後果。

紐約4月期油收市跌2.33美元或5%，每桶報44.76美元；本周累計跌16%，是2008年12月19日當周以來最大；2月跌幅超過13%。倫敦布蘭特4月期油收市跌1.66美元或3.2%，每桶報50.52美元；本周累計跌14%，是2016年1月15日當周以來最大；2月跌幅超過13%。兩款期油均創下2018年12月以來最低水平。

Price期貨高級分析員Phil Flynn表示，疫情成為主導油價的最重要因素，市場情緒偏向極度悲觀，擔心油價仍未完全反映需求嚴重減弱情況。

Schneider Electric高級分析員Robbie Fraser認為，油價下跌將導致OPEC+有更大減產壓力。OPEC+將於3月5至6日開會，討論油市情況。相信隨著油價急跌，俄羅斯或願意減產，沙地阿拉伯則可能要求更大幅度減產。不過，減產消息對油價影響有限，交易商更加關注需求下降勢頭惡化的消息。

較早時有報道指出，沙地要求OPEC+額外每日減產100萬桶，而不是早前提議的60萬桶。