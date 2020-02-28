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今日 04:37 國際財經

谷歌瑞士一名僱員確診新冠肺炎

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搜尋引擎谷歌(Google)證實，瑞士一名僱員確診新型冠狀病毒感染肺炎。

谷歌發言人回應傳媒查詢時表示，一名在蘇黎世辦事處工作的僱員，對新冠病毒呈陽性反應。

發言人指出，患者在辦事處逗留時間有限，也沒有出現病徵，事發辦事處仍然開放，集團將根據醫護當局建議，採取必要措施保障所有僱員健康。谷歌在全球有12萬名僱員。

較早時，新聞網站Business Insider報道有關消息。根據報道，谷歌限制僱員的旅遊安排。

瑞士政府表示，當地最新確診人數為15人，超過100人被隔離。

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