國際財經

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)認為，新冠肺炎疫情對美國經濟的衝擊有限，長線投資者現時不妨考慮趁股市急跌入市。

庫德洛接受霍士財經新聞訪問時表示，根據現時情況評估，美國經濟受到衝擊的威脅性仍低，經濟基調良好，他個人認為，長線投資者不妨慎重考慮趁低吸納。

美股道瓊斯指數周五繼續掀起跌浪，一度跌逾1000點，其後曾收窄至跌不足300點。

庫德洛強調，暫時看不到供應鏈受干擾對美國經濟構成打擊的證據，華府也無意改變經濟政策。