國際財經

加拿大統計局公布，去年第四季經濟增長為0.3%，是2016年第二季以來最低，符合市場預期。

加拿大統計局將去年第三季經濟增長預測，向下修訂為1.1%，低於初值1.3%。2019年全年經濟增長1.6%，較2018年的2%有所下降。

統計局指出，商界投資下跌以及國際貿易疲弱，導致加拿大去年第四季經濟增長放緩。其他影響因素還包括油管關閉、農民收成差、鐵路工人罷工及美國通用汽車廠罷工等。

加拿大央行1月議息後維持基準利率不變，但表示若經濟欠佳情況持續，不排除減息可能。