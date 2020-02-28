國際財經

新冠肺炎疫情肆虐全球，恐慌情緒籠罩美國華爾街，投資者拋售風險資產，美股道指周五一度再瀉逾1000點；踏入中段曾顯著收窄跌幅至不足300點，納指更輕微轉漲。不過，市場避險情緒仍然濃烈，資金繼續湧入國庫券市場，10年期美債孳息率一度再創紀錄新低，低見1.149厘，美股市況預料持續大幅波動。

截至本港時間凌晨約零時50分，道指報25240點，跌526點或2.04%；盤初最低見24681點，下瀉1085點；稍早時一度高見25494點，跌幅收窄至只有272點。標普500指數現時報2930點，跌47點或1.61%；納指報8495點，跌71點或0.83%；稍早時一度轉升0.29%，高見8591點。波音股價下滑5.08%，暫時為表現最差的道指成分股；摩根大通回落4.76%，高盛都下挫3.08%；蘋果倒退1.37%，早段一度滑落6.27%，稍早時也曾倒升1.78%；30隻成分股之中有3隻造好，微軟微升0.47%，暫時表現最佳。

蘋果一度滑落逾6%

日本再多兩人死於新型肺炎，累計10人死亡；北海道確診人數增至近70人，當地進入緊急狀態至下月19日，呼籲民眾本周末盡量不要外出。

日本大阪環球影城因應新型肺炎疫情，由周六起暫停營業，直至下月15日；東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋同樣由周六起關閉樂園兩星期，計劃3月16日重新開放，但亦有變化的可能性。

意大利新型肺炎確診個案增至最少650宗、17人死亡；南韓新增571宗新型肺炎病例，總數達到2337宗，新增個案主要來自大邱市及慶尚北道，首爾亦增加至少6宗病例、累計逾60宗。新天地教會有1600多人出現病徵，正進行家居隔離。

10年期美債息創新低 期金挫3%

10年期美債息下跌10.07個基點，報1.163厘，稍早時曾低見1.149厘，創下紀錄新低。

美元偏軟，ICE美滙指數回吐0.09%，報98.42。日圓大幅抽升1.33%，每美元回落至108.13日圓。澳元兌美元則急跌1.07%，報65美仙。

紐約期金沽壓未止，目前下挫2.96%，報每盎斯1593.9美元，盤中暫低見1572.3美元。

油價進一步下瀉，紐約期油跌5.05%，每桶報44.71美元，稍早時低見43.85美元。倫敦布蘭特期油回落3.2%，報50.51美元，仍險守50關。