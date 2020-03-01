即巿股評 港股直擊 國際財經

在內地專家豪言新冠肺炎疫情可於4月受控之際，病毒在海外蔓延卻加劇，尤其是美國出現來源未明個案引發恐慌，使美股失控急插，三大指數周四(27日)皆以接近全日低位收市，下瀉4.42%至4.61%，按點數計，道指表現屬史上最差，納指和標普500指數則錄得8年半以來最慘烈的單日跌幅。

反映投資者恐慌情緒的VIX指數彈上39.16，為2015年8月後最高收市紀錄。避險資金棄股買債，債價漲勢未止，孳息率屢破底，美國10年期及30年期債息分別只剩1.2408厘和1.7408厘。

值得注意的是，美國30年期債息在周一(24日)已經低於標指股息率。股民多數以追求股價回報為主要目標，股息屬次要；相反，債券投資者為「食息一族」，毋須承受股價般的波動風險，所以國債息率一般會比標指股息率高。

當市場風險胃納顯著縮減(Risk Off)，例如去年9月初中美貿易談判瀕臨破裂，加上環球經濟恐大幅放緩時，資金蜂擁流入債市，令債息下滑，便會出現(短暫)「債股息差倒掛」的現象。

附【圖】所見，美國10年期債息與標指股息率早在1月下旬開始「倒掛」，目前兩者差距已擴闊至約0.8厘。按照往績，2008年底到2009年首季金融海嘯肆虐期，以及2016年6月底英國公投意外地贊成脫離歐盟，即兩次市場最動盪時，標指股息率也遠高於10年期債息。

然而，「倒掛」情況愈嚴重，債股配置愈失衡，或代表避險情緒過分高漲，而資金投向「安全資產」意欲極旺盛之時，股市往往離底亦不遠矣：標指2009年3月迄今的長牛就是「倒掛」見頂時展開。

參照美股傳統，「調整」的定義是由52周收市高位計下跌超過10%，如今三大指數短短4個交易日俱挫逾一成，或屬歷來最快落入「調整區」。惟從技術走勢角度看，標指與道指分別回吐12.03%及12.81%後，14天RSI挨近20，且失守200天線，無疑去到超賣水平。

高盛統計顯示，第二次世界大戰以來，美股主要指數總共出現26次「調整」(不包括今次)，平均跌幅13.7%，其後約需時4個月「重回升軌」。換言之，如這次同屬調整，大市確實非常接近短期谷底，待好消息引發反彈。

市場對聯儲局減息預期升溫，或為連日大瀉的美股帶來支撐。根據CME FedWatch資料，3月中議息會議決定下調利率0.25厘的可能性已由1月時不足10%，急增至九成以上。

不過，「放水」即使有助刺激股市，美股前景仍要看新冠肺炎疫情會否在美國廣泛爆發，若然失控，則恐怕今次不只「調整」，標指便未必能像2018年底及去年3月與5月般收復200天線，更甚者，這輪史上最長的美股牛市可能會死於瘟疫！

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容