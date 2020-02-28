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今日 21:22 國際財經

法財長:或提高疫情對經濟影響估計

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法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)表示，在新型冠狀病毒傳到歐洲國家後，疫情對經濟增長的影響可能較之前預期的要大，故可能提高疫情對經濟影響的估計。

他上周預計，新型冠狀病毒將使法國今年GDP增長降低0.1個百分點；他在巴黎的新聞發布會上表示，現在疫情已經蔓延到中國以外，這個數字顯然可能更高，要看衞生健康局勢的變化。

不過，勒梅爾表示，今天不能給出一個「嚴肅的數字」，敦促經濟學家不要做出「幻想」的預測，以避免市場恐慌。

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