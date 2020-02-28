國際財經 即巿股評

上周日本經濟出現衰退跡象，令日圓的避險價值備受質疑，美元/日圓於上周四(2月20日)升至112.19，創2019年4月以來的近10個月新高。直至上周，美元/日圓已連升三周，單周升幅曾達到250點，收市報111.54，升1.63%。

然而，上周五(2月21日)公布的美國2月製造業採購經理指數(PMI)下跌至逾6年新低，增加了聯儲局今年減息的機會，本周起包括美股、美國長期國債息率均出現急瀉，避險資金重新湧入日圓資產，拖累美元/日圓大幅回吐，直至今日(2月28日)滙價已大幅回吐逾350點(跌幅約3%)至108.59，幾乎完全蒸發整個2月的升幅，創2月4日以來的逾三周新低。

事實上，新型冠狀病毒疫情仍然於日本不斷蔓延，日本作為中國之外第二多感染個案的國家，其貨幣或會再次面臨沽壓。市埸應留意下周一(3月2日)及下周三(3月4日)23:00美國將會公布ISM製造業及非製造業指數，若美國經濟數據表現亮麗，美元/日圓很大機會重回110水平。

技術分析方面，美元/日圓於2月初在109.50至110.20之間窄幅整固一段時間後，終於在2月19日呈現強勢突破。不過，美元/日圓在短暫升穿上升通道後，日線圖RSI顯示滙價呈現超買，因此滙價很快便調頭回落，並消化過去的超買力量。目前美元/日圓已輕微跌穿上升通道的底部支持108.80水平，但若滙價能在108.50附近企穩，後市或有機會再度回升，上探109.70，甚至是110.40水平。

交易策略方面，我們根據2月20日策略於112.00建立的美元/日圓沽盤(下望110.10，升穿112.55止損)已於110.10平倉，獲利190點。短期內待美元/日圓下跌至108.50-108.60區域買入，上望110.90，跌穿108.20止損。

若想查看《看圖測市》交易策略的總體戰績，請點擊以下鏈接：https://www.facebook.com/MarketMasterSocialPlatform/

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供