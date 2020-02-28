國際財經

新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，市場擔憂疫情一旦演變成流行病，勢必導致各國經濟增長放緩，歐洲股市中段挫逾3%，道期跌逾400點。

截至本港時間傍晚6時21分，道指期貨暫報25132點，跌420點。英國富時100指數報6541點，挫254點或3.75%；德國DAX指數報11839點，挫527點或4.25%；法國CAC 40指數報5300點，挫195點或3.55%；意大利富時MIB指數報22070點，挫728點或3.2%。

多國的新冠肺炎疫情持續惡化，意大利過去一日確診個案再增加超過120人，總數增至650人，14人死亡。南韓確診病例破2000宗，新增571宗確診病例，累積增至2337宗，死亡人數維持13人。伊朗的新型冠狀病毒疫情持續嚴峻，新增25人受到感染，累計總數270人，有26人不治。

美國疾控中心早前表明，美國出現首宗未能確定感染源頭的病例，呼籲公眾須為疫情可能在當地社區爆發做好準備。世界衞生組織總幹事譚德塞則指出，疫情已到決定性時刻，敦促各國加倍努力，有效遏制疫情蔓延。

另外，歐洲央行(ECB)管委暨立陶宛央行行長瓦西理奧斯卡斯(Vitas Vasiliauskas)表示，歐洲央行在3月舉行的下一次管委會會議預計不會針對新冠病毒疫情採取行動，但有可能召開緊急會議。

數據方面，德國2月總失業人數意外下降1萬人至226.2萬人，預期為增加3000人，失業率持穩於5%。

油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報45.3美元，挫1.79美元或3.8%；倫敦布蘭特期油最新挫1.77美元或3.39%，報50.41美元。