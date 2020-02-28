國際財經

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，並有持續擴大跡象，市場擔憂疫情一旦演變成流行病，勢必導致各國經濟增長放緩，歐洲股市早段挫逾2%。

截至本港時間下午4時35分，英國富時100指數報6621點，挫175點或2.58%；德國DAX指數報11953點，挫414點或3.35%；法國CAC 40指數報5345點，挫149點或2.73%；意大利富時MIB指數報22199點，挫600點或2.63%。

道指期貨暫報25416點，跌136點。

多國的新冠肺炎疫情持續惡化，紐西蘭、白俄羅斯、荷蘭及北愛爾蘭相繼確診首宗病例，市場對疫情在意大利、南韓和伊朗仍然急速擴散感到憂慮，擔心會削弱全球經濟增長前景。

其中，意大利過去一日確診個案再增加超過120人，總數增至650人，14人死亡。南韓確診病例破2000宗，新增571宗確診病例，累積增至2337宗，死亡人數維持13人。

伊朗的新型冠狀病毒疫情持續嚴峻，新增25人受到感染，累計總數270人，有26人不治，是中國以外最多死亡個案的國家。最新確診的包括女副總統埃卜特卡爾(Masoumeh Ebtekar)，為全球政府最高層的病例。非洲亦再有新型冠狀病毒確診個案，患者在尼日利亞確診，亦是當地首宗病例。

美國疾控中心早前表明，美國出現首宗未能確定感染源頭的病例，呼籲公眾須為疫情可能在當地社區爆發做好準備。世界衞生組織總幹事譚德塞則指出，疫情已到決定性時刻，敦促各國加倍努力，有效遏制疫情蔓延，稱此次疫情雖有發展成大流行的可能，但現在不是恐懼的時候，而是採取行動防止感染和拯救生命的時候。

面對疫情威脅，歐洲經濟復甦之路前途茫茫，歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)嘗試幫助市場淡化疫情對經濟的衝擊。她稱，將評估新冠肺炎疫情會否對歐羅區經濟造成長遠震盪，但暫時看不到有關衝擊。意大利經濟部長Roberto Gualtieri亦強調，國家公共財政穩健，足以應對疫情。

市場擔心新冠病毒疫情勢必打擊全球原油需求，油價再下滑逾2%。紐約原油期貨延續上日逾3%的跌勢，現時每桶報45.92美元，挫1.17美元或2.48%；倫敦布蘭特期油亦在上日挫逾2%後，最新挫1.18美元或2.26%，報51美元。