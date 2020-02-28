國際財經 時事脈搏

南韓公布一系列補貼和消費激勵措施，以支撐受到新型冠狀病毒疫情嚴重衝擊的經濟。

首爾政府指出，經濟面臨的困難比預期的更大。如果疫情持續，溢出影響可能會增加，在目前中國經濟對南韓影響增大的情況下更是如此。

這些措施包括針對小企業的租金補貼和暫時減免汽車購置稅，其中降低國有物業租金，對降低小企業租金的業主給與部分補償；3月至6月購買的汽車購置稅下調70%；降低政府所有博物館的門票價格和高速列車票價；計劃鼓勵地方政府下調受疫情衝擊地區的企業部分財產稅；以及敦促公職人員每周至少兩次去餐館吃午餐等。