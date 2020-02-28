國際財經

全球多國出現新型冠狀病毒肺炎爆發，美國疫情亦恐淪陷，恐慌情緒持續升溫，亞太區股市挫逾3%。

新肺炎疫情發展存在巨大不確定性，市場擔心日本東京奧運將受影響，拖累日本股市連續第5日下滑。日經平均指數收報21142點，跌805點或3.67%。

日股本周累跌2243點或9.59%，連跌3周，累挫2685點或11.27%。

為應對新冠病毒疫情，日本政府要求企業等主辦的活動，採取中止、延期等應對措施，並提倡推行在家辦公及分時段上班等。首相安倍晉三亦表明，在必要時採取措施，確保疫情不會給日本經濟造成重大破壞。

日本1月經季節調整失業率由去年12月的2.2%升至2.4%，市場預期維持在2.2%。求才求職比從12月的1.57降至1.49。

新冠病毒肺炎仍持續在南韓擴散，當地確診病例破2000宗。南韓股市亦挫逾3%，失守2000點大關。韓國首爾綜合指數收報1987點，挫67點或3.3%。

南韓新型冠狀病毒確診個案持續急升，新增256宗病例，累計增至2022宗，死亡病例13宗。該國下周將公布應對新型冠狀病毒疫情經濟衝擊的追加預算規模，可能超過2015年中東呼吸綜合症(MERS)疫情期間11.6萬億韓圜(約743.18億港元)的預算規模。

澳洲股市同樣挫逾3%，澳洲普通股指數收報6511點，挫225點或3.35%。

台灣今日假期，金融市場休市。