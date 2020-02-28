國際財經

路透報道，全球最大電子商貿平台亞馬遜，近期禁止100萬款假冒防疫產品通過該平台銷售。同時，亞馬遜也刪除數以萬計以不合理價格(price-gouge)出售醫療用品的商戶。

報道引述亞馬遜發言人稱，集團政策是不會容許有人利用其平台趁火打劫，向消費者以不合理價格出售商品。不過，發言人沒有解釋不合理價格的定義。

報道引述的例子是，有商家在亞馬遜平台出售10個裝N95口罩，售價為128美元，而此前的價格是41.24美元。不過，有關商號稍後被刪除。