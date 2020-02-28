熱門：

今日 08:23 國際財經

亞馬遜禁100萬假防疫產品銷售

放大圖片

路透報道，全球最大電子商貿平台亞馬遜，近期禁止100萬款假冒防疫產品通過該平台銷售。同時，亞馬遜也刪除數以萬計以不合理價格(price-gouge)出售醫療用品的商戶。

報道引述亞馬遜發言人稱，集團政策是不會容許有人利用其平台趁火打劫，向消費者以不合理價格出售商品。不過，發言人沒有解釋不合理價格的定義。

報道引述的例子是，有商家在亞馬遜平台出售10個裝N95口罩，售價為128美元，而此前的價格是41.24美元。不過，有關商號稍後被刪除。

 

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads