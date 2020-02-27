今日 02:26
國際財經
《金融時報》引述歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)表示，將評估新冠肺炎疫情會否對歐羅區經濟造成長遠震盪，但暫時看不到有關衝擊。
分析認為，拉加德的看法有助市場淡化疫情對經濟的衝擊。
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