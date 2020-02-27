國際財經

新冠肺炎疫情持續在全球惡化，投資者避險情緒高漲，10年期美債孳息周四再創新低，美股顯著低開後，道指跌幅曾經擴大至960點，失守26000關。不過低位有承接，道指中段輾轉拗腰上行，一度將跌幅縮窄到不足200點。

截至本港時間凌晨約1時39分，道指報26762點，下挫195點或0.72%，稍早時盤中低見25997點，跌幅達到3.56%，也令道指較近期高位29568點回落超過10%，與標指和納指技術上墜入調整區；道指本周以來的累計跌幅高達9%，有機會創自金融海嘯以來表現最差的一周。標普500指數現時報3095點，跌20點或0.67%，盤中跌穿長期技術指標200天移動平均線；納指目前報8898點，跌81點或0.91%；稍早時低見8621點，跌幅達到4.00%。

蘋果股價現時下滑2.70%，暫時為跌幅最大的道指成分股；微軟和英特爾跌幅都超過2%。

道指墜技術調整區 標指跌穿長期指標

南韓新冠肺炎疫情擴大，一日增加505宗確診病例，累計病例增至1766宗，全國死亡人數增至13人。美韓兩國因應疫情，推遲原定3月初舉行的聯合軍演。

疫情同樣嚴峻的日本，首相安倍晉三要求全國小學、初中、高中和特殊教育學校，下周一起停課，直至春假結束。日本春假一般於4月初完結。

伊朗疫情同樣擴大，確診病例增至245宗，全國死亡人數增至26人。伊朗禁止中國公民入境，有當地傳媒指出，伊朗取消周五的祈禱活動。

10年期美債息再創新低 油價續瀉

沙地阿拉伯亦宣布，暫停發出前往聖城麥加的簽證，避免大批伊斯蘭教徒朝聖導致疫情擴散；阿聯酋航空禁止中國、日本、意大利、伊朗、印度及巴基斯坦旅客，登機前往沙地阿拉伯。

意大利確診新型冠狀病毒個案增至528宗，其中14人死亡。

資金追捧美國國庫券市場，推高債券價格，孳息率相應下滑，10年期債息再創歷史新低，盤中跌穿1.25厘水平，低見1.243厘，暫時報1.32厘，下滑1.3個基點。

美元續受壓，ICE美滙指數回落0.34%，報98.66。歐羅抽高0.82%，報1.0971美元；日圓亦反彈，暫衝高0.13%，每美元跌至110.28日圓。

國際油價未止瀉，紐約期油現時跌2.54%，每桶報47.49美元；倫敦布蘭特期油下挫1.85%，報52.44美元。