即巿股評 港股直擊 國際財經

美股道指周一及周二各瀉近千點後，周三(26日)一彈即散，收市倒插123點，與標普500指數雙雙錄得「五連跌」頹勢，反映投資者恐慌情緒的VIX期間飆約一倍，在新冠肺炎疫情蔓延到美國之際，市場Risk Off升溫，「最旺避風港」黃金強勢畢呈，現貨金價周初觸及7年高位，只調整了一個交易日又拾級而上，昨天亞洲時段反覆造好，每盎斯直逼1700美元。

避險需求推升金價，而全球經濟前景向淡預料亦會繼續吸引投資者增持黃金。美國10年期國債孳息率再破底，已失守1.3厘，且連續8天低於3個月期債息，若債息倒掛後衰退殺到的「悲劇重演」，勢必危及本已弱不禁風的環球經濟。

美國經濟亮起紅燈，年內減息的預期正逐步加強。利率期貨顯示，交易員估計聯儲局2020年將下調息率最少兩次，英倫銀行和澳洲等也可能跟隨。

一方面，各國貨幣政策進一步寬鬆，降低了持有黃金的機會成本。另一方面，減息或使負息債券再度增加，過去5年，負息債規模與金價關聯系數達0.84的極高水平，兩者幾近同步，而環球負息債總量較上月急升差不多三成，至約14萬億美元，確與金價齊齊上揚，倘情況持續，金價料會水漲船高。

然而，金價年初迄今累積進賬近9%，其14天相對強弱指數(RSI)亦在70超買區徘徊良久，回吐隨時出現；相比之下，與黃金關係密切的白銀更值得注視。

銀價經過兩日回調，昨一舉突破20天及50天線阻力，並重越18美元，14天RSI卻只於50中軸上反覆，比起黃金，白銀頗具追落後空間，目前銀價較去年9月高位19.65美元仍有大概9%差距，如成功破關，可挑戰2016年頂部21.14美元。

附【圖】所見，金價呈強已令金銀比率(Gold/Silver Ratio，每盎斯黃金對白銀價格比率)攀至91倍，屬異常偏高，且拋離過去30年平均值(約67倍)近2個標準差，顯然存在頗大調整壓力，若果均值回歸(mean reversion)，意味銀價將跑贏金價，甚至開展一段不俗升浪。

根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新披露的倉位變化，也顯示炒家看好銀市，截至2月18日止，投機者所持期銀淨長倉合約數目達80600張，為34個月以來高位。

值得留意的是，銀價現徘徊於18.3美元水平，即前大跌浪(2016年7月挫至2018年11月)反彈61.8%，剛與對上一次升市(2018年11月到2019年9月)黃金比率23.6%重疊，預料應有較強阻力；建議看好白銀的投資者，宜待銀價明顯突破並企穩此關鍵位之後，才考慮順勢入市。

信報投資研究部

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