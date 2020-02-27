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今日 18:33 國際財經

歐股中段跌逾1% 油價挫逾2%

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新型冠狀病毒疫情在全球持續惡化，市場擔心經濟會出現大衰退，歐洲股市中段下滑逾1%，油價跌逾2%。

截至本港時間傍晚6時28分，英國富時100指數報6925點，挫114點或1.63%；德國DAX指數報12538點，挫236點或1.85%；法國CAC 40指數報5588點，挫196點或1.69%；意大利富時MIB指數報22978點，挫444點或1.92%。

道指期貨暫報26774點，跌140點。

多個國家陸續確診新型肺炎首宗病例，南韓今日新增505宗確診病例，累積急增至1766宗，死亡個案增至13宗
。伊朗病例增至141宗，死亡人數上升至22人。意大利新肺炎疫情亦繼續擴散，過去一日新增147宗確診，累計增至470宗，12人死亡。美韓宣布因應疫情推遲聯合軍演。

美國出現首宗未能確定感染源頭的病例。美國疾控中心專家警告，公眾必須為疫情可能在當地社區爆發做好準備。但總統特朗普強調，美國對抗新型冠狀病毒肺炎疫情工作取得巨大成功，面對的風險非常低，並宣布由副總統彭斯負責該國的抗疫工作。

世衞重申病毒並未構成大流行，總幹事譚德塞表示，意大利、伊朗和南韓的新冠病毒病例突然增加，情況令人深感憂慮，但這種病毒仍然可控。

市場對新肺炎疫情衝擊原油需求的憂慮持續升溫，紐約原油期貨現時每桶報47.72美元，挫1.01美元或2.07%；倫敦布蘭特期油報52.36美元，挫1.07美元或2%。

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