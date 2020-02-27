國際財經 即巿股評

上周四(2月20日)公布的澳洲1月就業人口雖然增加1.35萬人，略高於市埸預期增加1萬人，但1月失業率卻上漲0.2%至5.3%，高於預期5.2%，亦同時偏離了澳洲儲備銀行的預期，即在2021年前會維持在5%-5.25%內的預測。這暗示澳洲就業市埸出現惡化跡象，拖累澳元/美元短暫上升後再次破底，當日滙價已跌穿2月7日低位0.6659至0.6607，刷新2009年3月以來的近11年新低。

雪上加霜的是，上周新型冠狀病毒疫情在韓國、日本、意大利和伊朗有進一步爆發及失控跡象，加劇了市場對全球經濟前景的憂慮。作為風險貨幣的澳元滙價亦深受打擊，澳元/美元於本周一開市急挫40點至0.6581，滙價直至今日(2月27日)仍然處於不斷破底的階段，最低曾見0.6540，距離年初高位0.7017已跌近480點。

值得留意的是，澳洲儲備銀行將於下周二(3月3日)11:30公布澳洲3月現金利率，澳洲疲弱的就業數據增加了市埸對澳央行的減息預期，若澳央行意外減息的話，澳元/美元繼續破底的勢頭相信會再持續一段時間。

技術分析方面，澳元/美元於去年年底起一直沿着日線圖的下降通道展開急劇跌勢。經過連續六周的下跌後，澳元/美元曾於0.6660-0.6680區域短暫見底回升，但滙價在反彈至下降通道頂部後沽盤再度湧現，目前不斷刷新近11年低位。若新型肺炎疫情在全球範圍持續擴散，衝擊全球供應鏈及商品貿易，澳元/美元後市很大機會繼續沿下降通道下跌，進一步下試0.6500甚至2009年3月低位0.6285附近水平。

交易策略方面，我們根據2月18日策略於0.6650建立的澳元/美元買盤(上望0.6790，跌穿0.6620止損)已於0.6620平倉，虧損30點。短期內待澳元/美元回升至0.6680-0.6700區域沽出，下望0.6545，升穿0.6720止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供