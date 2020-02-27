國際財經

新型冠狀病毒肺炎疫情於全球多國持續惡化，經濟增長前景蒙上重重陰霾，市場擔心全球經濟一蹶不振，甚至出現大衰退，歐洲股市早段挫逾2%。

截至本港時間下午4時29分，英國富時100指數報6880點，挫162點或2.3%；德國DAX指數報12492點，挫282點或2.21%；法國CAC 40指數報5556點，挫127點或2.25%；意大利富時MIB指數報22922點，挫500點或2.14%。

道指期貨暫報26763點，跌151點。

新型冠狀病毒疫情持續在全球擴散，多個國家陸續確診新病例。其中，亞洲的巴基斯坦；歐洲的希臘、奧地利、克羅地亞和北馬其頓共和國；北歐的挪威、丹麥；南美洲的巴西；非洲的阿爾及利亞，分別出現首宗確診個案。除南極洲外，全球六大洲都有確診病例。

在重災區伊朗，確診個案增至141宗，累計22人不治。南韓新增334宗確診病例，累積急增至1595宗，死亡個案增至13宗。；美韓宣布因應疫情推遲聯合軍演。意大利新肺炎疫情亦繼續擴散，過去一日新增147宗確診，累計增至470宗，12人死亡。

美國出現首宗未能確定感染源頭的病例。美國疾控中心專家警告，公眾必須為疫情可能在當地社區爆發做好準備。但總統特朗普強調，美國對抗新型冠狀病毒肺炎疫情工作取得巨大成功，面對的風險非常低，並宣布由副總統彭斯負責該國的抗疫工作。

美國聯儲局前主席耶倫警告，新型冠狀病毒肺炎疫情可能沉重打擊歐洲經濟，以及令美國經濟陷入衰退，但認為美國經濟前景良好，因此疫情不太可能對美國產生非常嚴重的影響。

世衞亦重申病毒並未構成大流行，總幹事譚德塞表示，意大利、伊朗和南韓的新冠病毒病例突然增加，情況令人深感憂慮，但這種病毒仍然可控。

美國政局方面，美國民主黨總統初選最關鍵的「超級星期二」將於下周二上演，自稱「民主社會主義者」的參議員桑德斯(Bernie Sanders)優勢拉開。有新債王之稱的岡拉克認為，美國股市本周大跌，與桑德斯有望成為民主黨總統提名人的消息直接關連，大跌市並非單純反映新冠肺炎疫情擴散憂慮。

油價延續上日挫逾2%的頹勢，今日續挫逾1%，因市場對新肺炎疫情衝擊原油需求的憂慮持續升溫，抵消美國原油庫存增幅少於估計的利好因素。紐約原油期貨現時每桶報48.12美元，挫0.61美元或1.25%；倫敦布蘭特期油報52.79美元，挫0.64美元或1.2%。