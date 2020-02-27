國際財經

日本央行委員片岡剛士表示，新型冠狀病毒疫情對經濟影響具高度不確定性，央行需要非常謹慎地觀察疫情可能對全球復甦時點和力度的影響。

片岡剛士指出，日本的價格動力已喪失，央行應當審議其貨幣政策框架，以重新檢視提振通脹的工具，因為疫情的影響可能令經濟陷入衰退。如果疫情持續很長時間，那麼將打擊信心，進而會削弱消費者支出。

片岡剛士稱，政府和央行必須協調政策，將對經濟增長的提振最大化。他說，相信存在日本央行審議政策框架並檢視其效果的空間，包括政策框架如何與政府的財政和促增長政策相互作用。