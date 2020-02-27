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岡拉克:美股大跌與桑德斯選情高漲有關



「新債王」岡拉克稱，美股本周大跌，與桑德斯(Bernie Sanders)有望成為民主黨總統提名人的消息有關，大跌市並非單純反映疫情擴散憂慮，因為本應由於疫情而造好的醫療保險企業United Healthcare，股價跌幅卻高於標指。

受疫情影響 微軟料MPC業務季度收入難達標



由於疫情拖累供應鏈，微軟預期，本季「更多個人電腦」(MPC)業務收入難以達標。微軟市後交易時段股價曾挫2%。

道指461點彈完即散 收市倒插逾百



美股道指連續兩天合共挫逾1900點後，周三曾勁彈461點，但投資者對疫情抱持戒心，10年期美債息續創新低見1.3厘，加上奉行社會主義的桑德斯民望急漲，市場憂慮他若成功當選總統，勢必令美股陷入崩潰，都拖累大市表現，道指尾段一度倒插190點，收市仍挫123點或0.46%；標指反覆跌0.38%；納指反覆漲0.17%。迪士尼股價下滑3.77%，雪佛龍和埃克森美孚齊挫超過2%。蘋果則反彈1.59%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國1月新屋銷售增長7.9%，至76.4萬間，為2007年7月以來最高水平，升幅勝預期逾倍。

￭ 美國確診新冠肺炎病例累計增至60宗，當中15宗屬本土感染。日本暫累計確診891宗，死亡7宗。意大利新增52宗確診及兩宗死亡病例，累計確診374宗，12人死。

￭ 美滙指數尾段反彈0.15%，報99.12；美元兌日圓升0.22%。

￭ 紐約期金跌0.4%，收報每盎斯1643.1美元。

￭ 紐約期油跌穿49美元，收市挫2.3%；布蘭特期油下滑2.8%。

￭ 泛歐Stoxx 600指數盤中曾挫2.89%，收市無起跌；德股跌0.12%，英股和法股分別升0.35%及0.09%。

￭ 墨西哥央行因應疫情，將今年經濟增長預測由原先0.8%至1.8%，降至0.5%至1.5%。

高盛降中國首季GDP增長至2.5% 香港縮7.5%



高盛因應疫情，將中國首季GDP增長預測由原來4%，降至2.5%，同時將香港首季和全年GDP預測，分別降至跌7.5%及跌1.9%。

【預算案】向市民派錢1萬 陳茂波:與特首有共識



財政司司長陳茂波出席論壇表示，向年滿18歲香港永久居民派發1萬元，是與行政長官林鄭月娥的共識，希望推動經濟重回正軌。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26595點，較昨日恒指收市低水101點。

￭ ADR港股比例指數報26667點，較港收市低29點。

￭ 本港周三新增6宗新冠肺炎確診個案，累計91宗。

￭ 中金(00721)料中期轉蝕不少於9000萬元。

￭ 英皇文化產業(00491)附屬擬收購星美文旅(02366)52.51%股權。

￭ 忠旺(01333)作價46億人民幣售忠旺鋁材料全部股權。

￭ 中廣核電力(01816)業績快報：去年盈利按年增8.77%。

￭ 雲銅(00033)折讓13.04%，配股集資1814.6萬元。

￭ 南順(00411)中期盈利按年跌6.99%，中期息0.14元。

￭ 思捷(00330)中期虧損收窄至3.31億元，不派中期息。

￭ 勝捷(06090)全年盈利增26%，末期息1仙。