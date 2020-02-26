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今日 06:36 國際財經

谷歌今年擬投放780億 拓展美國業務

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Google(谷歌)母公司Alphabet行政總裁皮采(Sundar Pichai)表示，谷歌今年將在美國投資逾100億美元(780億港元)。

皮采在個人博客披露有關消息。相關投資包括興建數據中心與辦事處，地點包括美國11個州份。他指出，相關投資將可以創造數以千計的新職位，令到當地社區受惠。

不過，上述投資金額少於谷歌去年2月公布的美國投資規模。當時，谷歌預期2019年在美國的投資額為130億美元。

美國司法部與聯邦貿易委員會等監管機構，以及絕大部分州總檢控官，分別對谷歌作出壟斷調查。

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