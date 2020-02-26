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美國10年期債息創新低 美滙持穩

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新冠肺炎疫情困擾下，美國股市周三反覆偏軟，美滙變動則不大。ICE美滙指數尾段微升0.07%，至99.0830。

市場人士繼續觀望疫情變化消息，有報道指紐約可能有多人接受隔離觀察；納指跌至全日低位後有反彈，美國10年期債券孳息率則連續第二天創下紀錄新低，盤中觸及1.3厘。

消息對美滙影響有限。傳統避險貨幣日圓滙價輕微下滑，美元兌日圓升0.24%，至110.44日圓。有交易商認為，美國股市若持續向下，美元兌日圓滙價也會相應下滑。

美元兌歐羅下跌0.03%，至1.0882美元。

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