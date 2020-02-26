國際財經

美股連續兩天急挫後，周三開市勁彈，道指曾漲461點，但尾段一度倒插190點，收市仍挫123點，迪士尼股價下滑3.77%，雪佛龍和埃克森美孚齊挫超過2%；標指下滑0.38%，金融、醫療保健和科技板塊均偏軟；納指漲0.17%，蘋果反彈1.59%，Netflix急漲超過5%。

新冠肺炎疫情全球蔓延，道指周一曾急瀉1031點，創下歷來第三大單日跌幅；周二再因美國衞生官員警告，要為疫情發展成全球大型瘟疫做好準備，拖累道指再插879點，成為歷來第四大單日跌幅。道指連續兩天累挫逾1900點，周三「彈完即散」，能否挽回弱勢仍要視乎疫情發展。

《華盛頓郵報》周二引述消息人士報道，美國總統特朗普「非常憤怒」，認為衞生官員的言論導致美股大跌，並要求助手們不要預測疫情影響，以免股市進一步下滑。

美1月新屋銷售勁增7.9%

隨着疫情在歐洲擴散，歐股一度急插近3%，世衞總幹事譚德塞表示，意大利、伊朗和南韓的確診病例突然增加，令人深感憂慮，但病毒仍可得到控制，沒有構成大流行。歐股表現反覆，Stoxx 600指數挽回盤中2.89%跌幅，收市無起跌；德股挫0.12％， 英股和法股分別升0.35%及0.09％。亞股普遍下跌，MSCI亞太指數（不計日本）下滑1.1%，日股低收0.79%。美元造好，美滙指數從周二的兩周低位反彈，尾段揚0.15%，報99.12；美元兌日圓升0.22%，報110.45日圓；美元兌歐羅跌0.02%，報1.0885美元。期金跌0.4%，收報每盎斯1643.1美元。

油價一度因為投資者平短倉而反彈，其後因為油組減產幅度未如預期，市場預期不足以抵消疫情導致需求轉弱的影響，故油價轉而回落。紐約期油跌穿49美元，最低報每桶48.30美元，為去年1月以來新低，收市稍為回順至48.73美元，跌2.3%；布蘭特期油挫2.8%，收報每桶53.43美元。

另一方面，美國1月份新屋銷售增長7.9%，至76.4萬間，是2007年7月以來最高水平，有關增幅亦較市場預期的3.5%高出逾倍。