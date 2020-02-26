國際財經

新冠肺炎疫情衝擊原油需求的憂慮持續升溫，抵消了美國原油庫存增幅少於估計的利好因素，國際油價周三連續第四天下滑；紐約期油失守50美元關，創下逾一年低位。

紐約4月期油收市跌1.17美元或2.3%，每桶報48.73美元，是2019年1月7日以來最低。倫敦布蘭特4月期油收市跌1.52美元或2.8%，每桶報53.43美元，是2月10日以來最低。

較早時，美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存升50萬桶，少於預期增加280萬桶，也低過美國石油協會前一天公布的增加130萬桶。美國原油庫存數據公布後，紐約期油一度升越50美元關。

FXTM高級分析員Lukman Otunuga指出，石油進口量減少導致美國庫存升幅有限，顯示進口商關注疫情衝擊需求的可能性。

EIA數字又顯示，上周汽油與精煉油庫存分別減少270萬桶與210萬桶，市場原先預期為減少190萬桶與90萬桶。

WTRG Economics能源經濟師James Williams表示，市場終於確認中國市場因疫情而導致原油需求減少的訊息，同時擔心美國原油需求短期內也出現類似情況，都拖累油價受壓。Otunuga相信，如果疫情持續惡化，布蘭特油價可能跌至接近50美元水平。他認為，即使石油出口國組織與盟友(合稱OPEC+)下周開會同意減產，對油價的支持也有限。