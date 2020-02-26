今日 03:33
國際財經
外電報道，芬蘭電訊集團諾基亞正在研究策略性選項，包括出售部分資產，或與其他公司合併。
根據報道，諾基亞與顧問正評估有關選項的可能性。
諾基亞未有回應傳媒查詢。
下年度財赤1391億破紀錄
今日信報
全民派1萬 冀7月申請8月收錢
存在於平行時空的A股
呂梓毅
｜
今日信報
新舊經濟板塊表現背馳擴大
陸文
｜
今日信報
追消息追上癮vs確認突破
畢老林
｜
今日信報
FinTech獨角獸66間 去年吸金2644億
StartupBeat
China wages a two-front war amid virus crisis
Frank Ching｜ EJ Insight
疫情受控 經濟有望逐步回升
曾德明
｜
財富管理
高盛降中國首季GDP增長至2.5% 香港縮7.5%
中國財經 ｜ 昨日 19:00
新世界30億向港鐵售兩商場收益權
港股直擊 ｜ 昨日 18:08
【北水手影】淨入37億 續掃內銀 吸騰訊 舜宇
港股直擊 ｜ 昨日 18:25
李小加:疫情或影響ETF通等市場結構改革
香港財經 ｜ 昨日 18:16
世衞派定心丸 美股反彈
國際財經 ｜ 昨日 23:09
貝索斯馬雲分別蟬聯胡潤全球及中國首富
國際財經 ｜ 昨日 17:25
港股吐196點收三周低 疫情陰霾未散
港股直擊 ｜ 昨日 17:31
涉郵輪第三批返港 姊弟確診染疫
時事脈搏 ｜ 昨日 17:00
蘋果股東稍後投票 表決涉華言論自由動議
國際財經 ｜ 今日 00:28
【預算案】向市民派錢1萬 陳茂波:與特首有共識
香港財經 ｜ 昨日 20:36
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2020 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞