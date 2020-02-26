熱門：

今日 02:56 國際財經

沃爾瑪擬出售英國Asda股權

外電報道，全球最大零售商沃爾瑪表示，研究出售英國超市業務Asda部分權益予第三方的可能性。

消息人士指出，有私募基金對收購Asda感到興趣，並接觸沃爾瑪，雙方研究後，近期正式開展售股程序。不過，沃爾瑪有意在完成交易後，保留持有一定比重的Asda股權。

沃爾瑪回應傳媒查詢時證實，正在研究為Asda引入投資者的可能性，但未有最終決定，集團也保留把Asda分拆上市的可能性。

對於沃爾瑪尋求讓Asda與對手Sainsbury合併的建議，英國反壟斷機構去年否決有關合併。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads