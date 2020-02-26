國際財經

外電報道，全球最大零售商沃爾瑪表示，研究出售英國超市業務Asda部分權益予第三方的可能性。

消息人士指出，有私募基金對收購Asda感到興趣，並接觸沃爾瑪，雙方研究後，近期正式開展售股程序。不過，沃爾瑪有意在完成交易後，保留持有一定比重的Asda股權。

沃爾瑪回應傳媒查詢時證實，正在研究為Asda引入投資者的可能性，但未有最終決定，集團也保留把Asda分拆上市的可能性。

對於沃爾瑪尋求讓Asda與對手Sainsbury合併的建議，英國反壟斷機構去年否決有關合併。