外電報道，全球最大零售商沃爾瑪表示，研究出售英國超市業務Asda部分權益予第三方的可能性。
消息人士指出，有私募基金對收購Asda感到興趣，並接觸沃爾瑪，雙方研究後，近期正式開展售股程序。不過，沃爾瑪有意在完成交易後，保留持有一定比重的Asda股權。
沃爾瑪回應傳媒查詢時證實，正在研究為Asda引入投資者的可能性，但未有最終決定，集團也保留把Asda分拆上市的可能性。
對於沃爾瑪尋求讓Asda與對手Sainsbury合併的建議，英國反壟斷機構去年否決有關合併。
今日 02:56 國際財經
外電報道，全球最大零售商沃爾瑪表示，研究出售英國超市業務Asda部分權益予第三方的可能性。
消息人士指出，有私募基金對收購Asda感到興趣，並接觸沃爾瑪，雙方研究後，近期正式開展售股程序。不過，沃爾瑪有意在完成交易後，保留持有一定比重的Asda股權。
沃爾瑪回應傳媒查詢時證實，正在研究為Asda引入投資者的可能性，但未有最終決定，集團也保留把Asda分拆上市的可能性。
對於沃爾瑪尋求讓Asda與對手Sainsbury合併的建議，英國反壟斷機構去年否決有關合併。
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