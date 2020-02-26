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今日 02:47 國際財經

Lowe's上季按年虧轉盈 今年盈測遜估計

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美居產品零售巨擘Lowe's公布，第四季利潤為5.09億美元，去年同期則錄得虧損；每股經調整盈利為94美仙，優於分析員預期的91美仙；收入160.3億美元，低於估計的161.5億美元；同店銷售收入升幅為2.5%，美國市場增長2.6%，低於估計的上升3.2%。

Lowe's預期，2020年度每股經調整盈利區間為6.45至6.65美元，低於分析員預測的6.67美元。

Lowe's的業績表現遜於主要對手家得寶(Home Depot)。消息公布後，Lowe's股價周三開市後一度跌逾2%。

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