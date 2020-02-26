國際財經

美股由高位突然急劇大幅回落，道指喪失超過400點升幅，中段轉為輕微下挫。

截至本港時間凌晨約1時18分，道指報27094點，升13點或0.05%；稍早時曾轉跌10點，低見27070點；道指早段最多漲461點，盤中高位暫見27542點。標普500指數最新報3134點，微升6點或0.21%；納指報8989點，進賬24點或0.27%，早段曾高見9148點，升幅達到2.03%。

30隻道指成分股之中，目前有10隻股價下跌；跌幅最大的股份為迪士尼，暫挫2.36%。旅遊保險股Travelers回吐1.03%。早段扮演升市火車頭的波音，股價一度抽高超過3%，現時縮窄升幅只攀高1.71%；蘋果早段同樣上漲超過3%，目前只升1.58%。

避險情緒未全散 美債息低位徘徊

市場繼續關注新冠肺炎疫情，世衞指病毒並未構成大流行。總幹事譚德塞表示，意大利、伊朗和南韓的新冠病毒病例突然增加，情況令人深感憂慮，但這種病毒仍然可控。他說，隨意使用「大流行」(pandemic)這個字句沒有實際好處，只會造成不必要、不合理的公眾恐懼和恥辱感，甚至為防疫系統構成癱瘓風險。

不過，市場對疫情影響全球經濟的風險仍然不敢掉以輕心，避險情緒依然存在，美國10年期國庫券價格報升，孳息率相應回落2.59個基點，現時報1.328厘。避險貨幣日圓滙價的跌幅也放緩，暫只回落0.13%，每美元升上110.35日圓水平。ICE美滙指數反彈0.09%，報99.06。紐約期金繼續有沽壓，但沽壓已變得輕微，暫時只回吐0.30%，每盎斯報1645美元。

國際油價欲升乏力，紐約4月期油失守50美元關，現時反覆下滑0.66%，每桶報49.57美元；倫敦布蘭特4月期油下挫1.31%，報54.23美元。