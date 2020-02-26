國際財經

市場繼續關注新冠肺炎疫情，世衞指病毒未構成大流行，美股經過兩日急瀉後持續反彈，道指在科技龍頭蘋果及波音飛機助力下，周三踏入中段反彈超過400點，納指漲逾2%，收復9000點大關。

截至本港時間凌晨約零時30分，道指報27517點，升436點或1.61%；標普500指數報3172點，攀升43點或1.40%；納指報9139點，進賬173點或1.94%，稍早時盤中暫高見9148點，升幅達到2.03%。波音股價抽高3.24%，暫時為表現最強的道指成分股；多元工業股3M都上揚超過3%。蘋果躍升3.17%，微軟漲2.81%。

新冠肺炎在多國急速擴散，根據中國衞健委和彭博的數據，全球新冠肺炎感染者總數升至約8.1萬宗，已經擴散到全球48個國家和地區，導致近3000人死亡。

巴西確診首宗新冠病毒感染病例，成為南美洲首宗確診個案；巴西衞生部在聲明中指出，一名現年61歲的巴西人從意大利北部出差返國後，接受初步檢測，結果呈陽性。

避險情緒未全散 美債息低位徘徊

世衞總幹事譚德塞表示，意大利、伊朗和南韓的新冠病毒病例突然增加，情況令人深感憂慮，但這種病毒仍然可控，沒有構成大流行。他說，隨意使用「大流行」(pandemic)這個字句沒有實際好處，只會造成不必要、不合理的公眾恐懼和恥辱感，甚至為防疫系統構成癱瘓風險。

儘管美股反彈，但市場避險情緒仍然存在，美國10年期國庫券價格上升，孳息率相應上揚0.34個基點，報1.35厘。不過，避險貨幣日圓滙價回落0.30%，每美元升上110.5日圓水平。ICE美滙指數反彈0.18%，報99.15。紐約期金繼續有沽壓，暫時回吐0.47%，每盎斯報1642.20美元。

國際油價反覆回軟，紐約4月期油下滑0.76%，每桶暫報49.52美元；倫敦布蘭特4月期油下挫1.36%，報54.20美元。