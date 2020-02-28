即巿股評 港股直擊 國際財經

華爾街股市本周初連續兩天急瀉逾3%，美國10年期債息周二(25日)跌至新低1.3504厘，市場對新型冠狀病毒肺炎疫情憂慮升溫，油價沽壓更為沉重，紐約期油價格跌穿每桶50美元，昨天亞洲時段繼續疲軟。

疫情拖累原油需求影響逐步擴大，加上供應過剩問題有待解決，預期國際油價將難以擺脫弱勢，油股未能獨善其身，內地「三桶油」連日下滑，可惜現價估值不算吸引，目前仍非買入時機。

自去年12月初公布首宗新冠肺炎確診，及至春節長假期，大規模人員流動，疫情加快擴散，迄今內地新增個案雖呈放緩，卻極速「輸出」至外地，亞洲日本和南韓屬重災區，遠到歐洲意大利和中東伊朗亦有爆發跡象。

疫情肆虐，中國部分工廠停產，嚴重影響整體商業經濟活動，原油需求必然降低。市傳中石化(00386)之前已考慮削減對沙地阿拉伯原油的採購訂單及減少進口。

國際能源署(IEA)本月中的報告估計，因應新冠肺炎疫情，今年第一季內地煉油產量會日減110萬桶，全球石油需求每日下降43.5萬桶，為原油需求預測逾10年來首次回落。2020年環球石油需求增長預測較前月下調每日36.5萬桶，至82.5萬桶，屬2011年後最低。

石油出口國組織(OPEC)在最新月報也調低今年的預測，全球原油需求增速由本來每日122萬桶降到99萬桶，對OPEC原油需求預測則下調20萬桶，至每日2930萬桶。

多家國際能源機構進一步看淡需求，疫情對油市衝擊可見一斑。值得留意的是，上述估算主要涉及中國的疫情，惟現在新冠肺炎蔓延到外國，就以意大利北部的倫巴第(Lombardy)和威尼托(Veneto)實施隔離封鎖為例，這兩個地區屬工業重鎮，消耗意大利約25%的油產品並貢獻佔GDP比重約30%，歐洲「封城」雖未必如武漢般影響深遠，卻勢打擊原油需求，意味國際機構或再下調預測。

全球原油需求轉弱已成市場共識，供應過剩亦相當棘手，箇中關鍵是減產受到俄羅斯反對所致。以沙地為首的石油出口國組織與盟友(合稱OPEC+)技術專家組，2月初提議擴大減產力度，由原先今季每日降低170萬桶，到第二季額外削60萬桶，但未獲俄國方面答應。OPEC+於3月5日至6日再次開會，整體原油供應能否下降，將左右油價走勢。

受油價顯著下滑拖累，在港上市的「三桶油」股價持續回落：中石油(00857)跌至逾10年新低，中石化股價也逼近3年低位，中海油(00883)較硬淨，惟附【圖】所見，中海油表現與油價關係密切，如油價續挫，恐中海油續尋底。事實上，根據EJFQ FA+資料，中海油預測市盈率和中位數相若，估值較另外「兩桶油」高，亦未算吸引。

信報投資研究部

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