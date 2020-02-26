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昨日 23:09 國際財經

世衞派定心丸 美股反彈

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市場繼續關注新型冠狀病毒肺炎疫情，世衞指病毒未構成大流行，美股經過兩日急瀉後持續反彈。

截至本港時間晚上約11時04分，道指報27308點，升227點或0.84%；標普500指數報3161點，升33點或1.07%；納指報9060點，升95點或1.06%。

新型冠狀病毒肺炎在各地急速擴散，根據中國衞健委和彭博的數據，全球新冠肺炎感染者總數升至約8.1萬宗，已經擴散到全球48個國家和地區，導致近3000人死亡。

據悉，巴西亦已確診首宗新冠病毒感染病例，亦是南美洲首宗病例；巴西衞生部在一份聲明中指出，一名現年61歲的巴西人從意大利北部出差返國後，接受初步檢測，結果呈陽性。

世衞總幹事譚德塞表示，意大利、伊朗和南韓的新型冠狀病毒病例突然增加，令人深感憂慮，但這種病毒仍可得到控制，沒有構成大流行。

他說：「隨意地使用大流行這個詞語沒有任何實際的好處，但它在放大不必要的、不合理的恐懼和恥辱感，以及導致系統癱瘓方面確有顯著的風險，這也可能意味無法再控制病毒，但實際上是可以控制病毒」。

歐股方面，英國富時100指數報7012點，跌5點或0.08%；德國DAX指數報12823點，升32點或0.25%；法國CAC 40指數報5699點，升20點或0.35%；意大利富時MIB指數報23554點，升464點或2.01%。

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