國際財經

新型冠狀病毒疫情持續在全球蔓延，非洲及南美洲亦失守，市場擔心全球經濟陷入衰退，歐洲股市中段下滑。

截至本港時間傍晚6時25分，英國富時100指數報6960點，跌57點或0.81%；德國DAX指數報12587點，挫202點

或1.59%；法國CAC 40指數報5625點，跌53點或0.95%；意大利富時MIB指數報23096點，跌5點或0.03%。

道指期貨暫報27020點，跌97點。

新型冠狀病毒肺炎在各地急速擴散，意大利確診病例新增至323宗，累計11人死亡。鄰國瑞士、奧地利及克羅地亞，先後出現首宗確診病例。南韓新增確診病例284宗，累計確診1261宗，有12人死亡。

中國昨日新增病例406宗，累計確診增至7.81萬宗。湖北以外地區有5宗，連續第二日單位數，26個省區市無新增病例。新增死亡個案52宗，全部來自湖北。

美國疾病控制及預防中心(CDC)副首席主管Anne Schuchat稍早警告，新肺炎疫情很可能發展為全球大型瘟疫，在美國社區擴散只是時間問題。CDC呼吸疾病專家Nancy Messonnier亦以全球大型瘟疫形容疫情，並警告公眾須為疫情可能在美國社區爆發做好準備。

德國經濟研究所(DIW)指出，如果疫情繼續在全球擴散，依賴出口的德國工業受到的影響會尤其嚴重，預計第一季GDP料按季增長約0.1%。

美國能源資訊局稍後將公布官方庫存數據，市場預期原油庫存增加280萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少190萬桶與90萬桶。

油價急跌，紐約原油期貨現時每桶報49.23美元，跌0.67美元或1.34%；倫敦布蘭特期油報54美元，跌0.95美元或1.73%。