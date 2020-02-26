國際財經 即巿股評

2月14日公布的歐羅區第四季國內生產總值(GDP)表現遜於預期，加重了市埸對歐洲經濟衰退的擔憂，另外新型冠狀病毒疫情亦沒有受到控制的跡象，避險資金流入美元及黃金資產，拖累歐羅/美元於上周四(2月20日)跌至1.0775，再次刷新2017年4月以來的近34個月新低。

不過，上周五(2月21日)公布的美國2月製造業採購經理指數(PMI)下跌至逾6年新低，增加了聯儲局今年減息的機會，美國10年期及30年期國債息率於本周初分別跌至1.367%及1.810%，分別創下自2016年7月以來的逾3年半以及歷史新低，美滙指數大跌下帶動歐羅/美元觸底反彈。直至周二(2月24日)，歐羅/美元連續錄得3日上升，並自34個月低位反彈逾100點至1.0887，創2月13日以來的逾一周新高。

事實上， 歐羅/美元的反彈亦有一部份原因歸於同樣於上周五公布的德國及歐羅區2月製造業PMI同時造好，其中德國2月製造業PMI遠超預期並錄得13個月新高。然而冠狀病毒疫情甚至是英國脫歐後的沖擊等等問題仍然存在，未來七年內歐盟將面臨約550億英鎊的財政缺口。市埸應留意美國將於周四(2月27日)21:30公布第四季度國內生產總值(GDP)、德國亦會於周五(2月28日)16:55及21:00公佈就業人口數據及消費物價指數(CPI)，屆時或會影響歐羅/美元走勢。若經濟數據繼續表現疲弱，歐羅/美元後市或有機會再度破底。

技術分析方面，歐羅/美元於2月初跌破自去年年底形成的下降通道，其後滙價開始急瀉，並於2月20日跌至34個月新低1.0775。其後日線圖RSI顯示歐羅/美元已出現超賣情況，因此歐羅/美元觸底反彈逾百點，並於過去三日錄得三連升，以消化過去的超賣力量。但是，目前滙價已重新返回前下降通道的底部1.0880/1.0900水平，若短時間內歐羅/美元未能返回下降通道之上的話，後市或會再度測試前底1.0775，甚至是1.0700關口。

交易策略方面，短期內待歐羅/美元回升至1.0970-1.0990區域沽出，下望1.0840，升穿1.1020止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供