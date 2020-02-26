國際財經 即巿股評

環球新型肺炎疫情持續擴大，美股連續兩日大瀉，三大指數更連跌四日，周一本欄建議可50天線買入，奈何全球股市太弱，結果上日觸及3200點的止蝕地區，實屬無癮！

不過，後市筆者依然不太灰，回顧由2018年底至今的美股(圖一)，標普500指數自升3月2月初升穿150天線後，過去一年多每次回調至150天線附近有不錯支持，現時150天線位處3092點，比昨日收市低1.15%，加上全球央行印錢下，全球股市依然毋須睇得過悲。

全球股市暴跌，本欄睇好多隻股份也跌到一仆一碌，當中包括UBER(UBER)，上日挫6.3%，按內地封城的經驗，一旦美國也爆發新型肺炎，不單會影響UBER打車業務，亦會影響旗下外賣送餐，所以要密切留意美國疫情發展。

至於炒到上太空的維珍銀河(SPCE)，面對疫情下，股價依然企在高位，但隔晚收市後公布首份上市業務，首個季度業績錄得虧損7300萬美元，表現唔算曳，但盤後插6.4%，原因是由去年低位6.9美元，升至今年高位42.49美元，足足大升5.2倍，投資者鎖定利潤完全可以理解，故此現應靜待更低價錢再撈維珍銀河。

ZM、SDGR及B站仍值得持有

上日跌得急亦有獲沽空機構香櫞(Citron Research)，唱好的Schrödinger(SDGR)，昨晚大跌17.7%收43.59美元，原因也是升得太多，但相信長線故仔無變，因為研究新藥會用到SDGR旗下電腦模擬產品，穿40美元才需考慮郁手止賺。

疫情累各類股份捱沽，唯獨曾推介的視頻會議軟件開發商ZOOM(ZM)反而創新高，原因是疫情下多咗企業甚至大學都選擇利用ZOOM，股價相信可以進一步走高，以跌穿10天線(現處97.72美元)離場。

此外，擁「宅經濟概念」的B站(BILI)，最近內地媒體稱騰訊(00700)已榮登該股大股東，而股價依然強勢未改，暫時以廿天線(25.4美元)止賺。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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