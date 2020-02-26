國際財經

新型冠狀病毒肺炎疫情進一步在世界各地急速擴散，非洲及南美洲亦失守，市場恐慌情緒持續升溫，投資者擔心全球經濟陷入衰退，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午4時29分，英國富時100指數報6978點，跌39點或0.56%；德國DAX指數報12652點，挫137點或1.08%；法國CAC 40指數報5646點，跌33點或0.58%；意大利富時MIB指數報23060點，跌30點或0.13%。

道指期貨暫報27189點，升72點。

新型冠狀病毒疫情在全球蔓延。歐洲新型肺炎疫情最嚴重的意大利，疫情蔓延至南部，確診病例新增至323宗，累計11人死亡。鄰國瑞士、奧地利及克羅地亞，先後出現首宗確診病例。南韓新增確診病例284宗，累計確診1261宗，有12人死亡。

疫情亦傳至非洲，北非國家阿爾及利亞首度出現病例；埃及亦宣布出現病例。南美洲亦恐失守，巴西出現首宗對新冠病毒篩檢初步呈現陽性反應的個案。

中國內地昨日新增病例406宗，累計確診增至7.81萬宗。湖北以外地區有5宗，連續第二日個位數，26個省區市無新增病例。新增死亡個案52宗，全部來自湖北。內地累計死亡人數增加至2715名。

美國疾病控制及預防中心(CDC)副首席主管Anne Schuchat稍早警告，新肺炎疫情很可能發展為全球大型瘟疫(pandemic)，在美國社區擴散只是時間問題。CDC呼吸疾病專家Nancy Messonnier亦以全球大型瘟疫形容疫情，並警告公眾須為疫情可能在美國社區爆發做好準備。

穆迪分析首席經濟師贊迪(Mark Zandi)明言，新型冠狀病毒成為大流行病的可能性之高令人不安，一旦成真，全球有可能陷入經濟衰退。

不過，世衞總幹事譚德塞早前表示，疫情並未發展為大型瘟疫，目前也未失控在全球傳播，他以疫情較輕的社區傳播(epidemics)形容現時情況，稱病毒正在全球多個地區以不同形式人傳人。

美國白宮經濟顧問庫德洛亦指出，華府已經控制新冠肺炎疫情，不致於釀成經濟災難。他認為，疫情是一場人道災難，但不可能成為美國的經濟災難。即使其他國家可能因為疫情而陷入經濟衰退，美國也不會出現衰退。同時並不預期聯儲局將作出緊急減息的決定。

疫情料削弱原油需求，油價在上日創兩周新低後，今日續走軟。紐約原油期貨現時每桶報49.77美元，跌0.13美元或0.26%；倫敦布蘭特期油報54.65美元，跌0.3美元或0.55%。

美國能源資訊局於周三公布官方庫存數據，市場預期原油庫存增加280萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少190萬桶與90萬桶。