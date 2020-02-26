國際財經

美國總統特朗普警告，美國正準備對委內瑞拉石油部門實施更多制裁，以試圖遏阻委內瑞拉總統馬杜羅政府的資金來源。

被問到華府是否會對委內瑞拉或從第三方購買委國石油的印度企業實施更多制裁時，特朗普表示，可能會有非常嚴厲的制裁，大家在不久的將來會看到這方面的一些發展。

美國早前宣布，制裁俄羅斯國家石油公司Rosneft旗下一間石油貿易公司Rosneft Trading SA，指後者協助委內瑞拉政府避開美國實施的石油禁運，令委國總統馬杜羅可以繼續掌權。