即巿股評 港股直擊 國際財經

美股周一(24日)錄得兩年來最大單日跌幅，恒指繼周一急挫後處變不驚，昨天隨成交壯旺的A股喘定，收報26893點，反彈72點。

新冠肺炎疫情於全球擴散，美股三大指數剛剛在上星期失守10天線，周一再急插逾3%，50天線亦不保，投資者憂慮疫症是拖冧環球金融市場的「黑天鵝」。不過，美股現在即使暴瀉，仍應視作合理調整，縱然牛市終結的可能不容完全抹殺，擔心熊爪來襲卻未免太早。

標普500指數近期迭創新高，僅用了14個月便進賬千點，本輪升得過急，加上由科技股組成的納指與其中線市寬呈熊背馳，皆反映美股市底逐步轉弱，強勢難以為繼，只是等待回調導火線出現，而新冠肺炎陸續在中國以外地區爆發，正是最佳藉口。

事實上，美股暫時難見「熊蹤」，還有其他因素支持，「央媽」是其中之一。聯儲局明言決不對疫情袖手旁觀，投資者也意識到一有風吹草動，局方便會出手「維穩」。根據CME FedWatch資料，市場預期，聯儲局於3月議息後按兵不動的可能性極高，惟4月減息的機會已升至超過一半，附【圖】所見，到年底仍然維持利率不變的機率降至一成以下。儘管央行出招效力似在遞減，但應有能力保護股市避過暴瀉。

美國總統特朗普也屬股市的重要推手。今次道指單日插水千點，特朗普不但未見即時「怪罪」聯儲局，反而聲稱美股「開始變得很好」，似乎亦深諳高處不勝寒的道理；對於爭取連任，美股目前顯著調整，總比在他與對手正面交鋒才「爆煲」更為有利。何況股市轉差，他便有充分「子彈」開火，要求聯儲局減息，甚至把局方推出的刺激經濟政策說成是由他施壓促成，把功勞「據為己有」助吸選票。

強美元亦利好股市。新冠肺炎引發Risk Off情緒高漲，避險資產受捧，美國30年期債息破底，金價屢創7年新高，美滙指數則挑戰100大關。在美國經濟偏強，金融市場深度足夠之下，美元近一兩年確已成避險新寵，為屬於美元資產的美股會帶來一定支持。

另一個股市不致大跌的理由，是企業(個人)資金充裕，部署撈底者正蠢蠢欲動。「股神」畢非德最新接受媒體訪問時，剛好碰上美股狂瀉，他提到不應被新冠肺炎影響投資決定，與特朗普觀點不謀而合，相信股市回調更佳，原因是或出現入市契機。對這位只看重「價值」的股神而言，股價下滑的確有助旗下投資旗艦巴郡善用那1280億美元現金執平貨。

然而，想仿效股神趁市況下跌買筍貨的投資者不用心急，事關疫情發展仍未明朗，加上標指雖跌穿50天線重要支持，惟2019年迄今的升浪已多次失守該線，甚至連牛熊分界的200天線也曾短暫不保，美股要完成健康整固，不會一蹴而就，中短線料難脫反覆局面。

信報投資研究部

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