國際財經

美國娛樂業巨擘迪士尼宣布，行政總裁艾格(Bob Iger)即時離職，空缺由樂園業務主管Bob Chapek接任。

消息曝光後，迪士尼周二股價收市下滑3.62%。

根據公告，現年69歲的艾格仍繼續擔任集團執行主席至2021年底。他在聲明中表示，在推出消費者業務，以及整合從21世紀霍士購入的娛樂業務後，現時是交棒的合適時間。

艾格在2005年接替Michael Eisner成為迪士尼CEO，外界認為他成功領導公司整合業務，迎接數碼時代的挑戰。