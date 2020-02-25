國際財經

美股道指周一暴瀉逾1031點後，周二曾反彈188點，即市高位觸及28149點；不過，美國疾控中心專家警告，公眾須為新冠肺炎疫情可能在當地社區爆發做好準備，大市沽盤持續，三大指數「彈完即散」，道指一度下挫963點，即市低見26997點。市場避險情緒湧現，資金追捧美國國庫券和日圓；10年期美債息尾段回落2.3個基點，報1.35厘，並曾跌至1.309厘，創下歷史新低。

10年期美債息新低

美市尾段，日圓滙價抽高0.51%，每美元報110.15日圓。ICE美滙指數回落0.39%，報98.97。英鎊反彈0.57%，報1.3004美元；歐羅兌美元則回升0.27%，報1.0885美元。

萬事達卡、聯合航空等公司都因應新冠肺炎疫情而發出盈利警告，股價齊跌逾6%；道指收市挫879點或3.15%，報27081點，過去兩個交易的累計下挫1911點，為歷史上首次連續兩日的單日跌幅都超過800點。標指高開0.65%後，收市倒跌3.03%，報3128點；過去兩個交易日累計下滑6.3%，跌幅創2015年8月以來最大。納指高開1%，收市亦轉跌2.77%，報8965點，亦令今年以來的累積升幅完全蒸發，並且轉跌。美股周二單日表現為兩年以來最差。

道指30隻成分股無一幸免股價全部下滑，美國運通回落5.69%，表現為最差；Visa和摩根大通分別下挫5.23%%和4.46%。英特爾倒退3.29%；蘋果都滑落3.39%，Facebook回吐1.97%，兩隻股份都由上個月創下的歷史高位累計下挫超過10%，技術上已墜落調整區。

安聯首席經濟顧問埃爾埃里安(Mohamed El-Erian)周二在CNBC節目上警告，提醒投資者不要以為股市下挫是趁低吸納的好機會，因為由疫情這類事件所造成的衝擊，對經濟和企業盈利影響往往會比由基本因素構成的經濟放緩來得更漫長。

金價急回1.6% 油價續跌

歐洲方面，Stoxx 600指數下滑1.76%，銀行股和汽車股挫超過1%；英股與法股同告下跌1.94%，德股跌1.88%。大部分亞股回升，MSCI亞太指數(不計日本)漲0.2%，確診個案大增的南韓也反彈1.18%，然而日股續受悲觀情緒困擾，勁瀉3.4%。

紐約期金從7年高位回落1.6%，每盎斯收報1650美元，主要因為投資者獲利減持。CMC Markets分析員楊燕指出，疫情擴散促使市場相信各地央行將會減息，導致黃金過去兩周出現嚴重超買。市場對石油需求前景的擔憂，蓋過了油組減產憧憬與利比亞石油供應受阻等消息，油價周二續受壓。布蘭特期油跌2.4%至每桶54.95美元；紐約期油挫3%至每桶49.9美元。

美國樓市持續改善，S&P Case-Shiller的20大城市樓價指數在2019年12月按年升2.9%，高於市場預期的2.8%和11月份的2.5%。全國樓價指數連續第五個月錄得漲幅，按年增3.8%，高於11月份的3.5%。聯邦房屋融資局(FHFA)的樓價指數於12月份升0.6%，勝過市場預測的0.4%。另外，會議局消費信心指數從1月的131.6，降至2月的130.7，分析師原本預期會升至132.5。