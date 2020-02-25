國際財經

歐洲股市周二收市顯著下滑，泛歐指數Stoxx 600報404點，回落1.76%，所有板塊均呈下跌。意大利等國新冠肺炎疫情擴散，投資者憂慮拖累經濟表現，偏向沽售股票避險。

英國富時100指數收報7017點，跌1.94%或138點；德國DAX指數收報12790點，倒退1.88%或244點；法國CAC 40指數收報5679點，急挫1.94%或112點；意大利富時MIB指數收報23090點，回吐1.44%或336點；西班牙IBEX 35指數收報9250點，插水2.45%或232點。