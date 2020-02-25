國際財經

美國疾控中心專家警告，公眾須為疫情可能在當地社區爆發做好準備，華爾街投資者憂慮疫情或進一步擴散，美股三大指數尾段跌勢進一步擴大，道指插水逾900點或3%，兩個交易日暫時累積1900點跌幅，納指失守9000關，科技股和金融股有較大沽壓。

蘋果fb墜技術調整區

截至本港時間凌晨約3時40分，道指報27039點，跌920點或3.29%；標普500指數報3129點，回吐96點或2.99%；納指報8958點，下滑262點或2.85%。美國運通股價回落5.96%，暫時為表現最差的道指成分股；Visa和摩根大通分別下挫4.71%%和4.31%。思科、IBM和英特爾分別倒退4.01%、3.12%和3.19%；蘋果都滑落2.69%，Facebook回吐1.71%，兩隻股份都由上個月創下的歷史高位累計下挫超過10%，技術上已墜落調整區。

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)則表示，華府已經控制新冠肺炎疫情，不致於釀成經濟災難。

中國再增508宗確診新型肺炎病例，累計確診增至7.77萬宗，累計死亡人數就增至2600多人。近日多個省份陸續下調應對疫情的應急響應級別，覆蓋人口達4億人，國家衞健委高級別專家組組長鍾南山稱，下調防控級別的時機已經到來，認為做法合適。

美債日圓續受捧

不過，歐洲新型肺炎疫情最嚴重的意大利，累積確診個案達283宗，7人死亡；南韓新增確診病例144宗，累計確診977宗，有10人死亡。

中東方面，伊朗新增34宗確診病例，總數增至95宗，累計15人死亡，是中國以外死亡人數最多的國家；科威特增至5宗，巴林增至8宗，伊拉克增至5宗，阿曼增至4宗，全部新增患者均曾到訪伊朗。阿聯酋民航局因應疫情，停飛來往伊朗的航班，預計維持最少一星期。

紐油跌穿50美元

市場續湧現避險情緒，資金追捧美國國庫券和日圓。10年期美債息現時回落4.8個基點，報1.326厘，稍早時低見1.309厘，跌穿2016年7月6日英國政府宣布推出脫歐方案、當時創下的歷史紀錄低位1.325厘還低；日圓抽高0.66%，每美元報109.98日圓。ICE美滙指數回落0.42%，報98.94。英鎊反彈0.6%，報1.3007美元；歐羅兌美元則回升0.28%，報1.0886美元。

油價第三日下挫，紐約4月期油失守50美元關，現時滑落3.07%，每桶報49.85美元；倫敦布蘭特5月期油都跌2.89%，報54.16美元。