國際財經

美國疾控中心專家警告，公眾須為疫情可能在當地社區爆發做好準備，華爾街投資者憂慮疫情或進一步擴散，美股三大指數踏入尾段跌勢進一步擴大，道指插水逾700點，三大指數的跌幅都超過2%，兩個交易日暫時累積1800點跌幅，科技股和金融股有較大沽壓，納指失守9000關。

蘋果fb墜技術調整區

截至本港時間凌晨約3時09分，道指報27142點，跌818點或2.93%；標普500指數報3155點，回吐70點或2.19%；納指報8988點，下滑232點或2.52%。美國運通股價回落5.84%，暫時為表現最差的道指成分股；Visa和摩根大通分別下挫4.72%%和3.8%。思科、IBM和英特爾分別倒退3.73%、3.02%和2.98%；蘋果都滑落2.19%，Facebook回吐1%，兩隻股份都由上個月創下的歷史高位累計下挫超過10%，技術上已墜落調整區。

中國再增508宗確診新型肺炎病例，累計確診增至7.77萬宗，累計死亡人數就增至2600多人。近日多個省份陸續下調應對疫情的應急響應級別，覆蓋人口達4億人，國家衞健委高級別專家組組長鍾南山稱，下調防控級別的時機已經到來，認為做法合適。

美債日圓續受捧

不過，歐洲新型肺炎疫情最嚴重的意大利，累積確診個案達283宗，7人死亡；南韓新增確診病例144宗，累計確診977宗，有10人死亡。

中東方面，伊朗新增34宗確診病例，總數增至95宗，累計15人死亡，是中國以外死亡人數最多的國家；科威特增至5宗，巴林增至8宗，伊拉克增至5宗，阿曼增至4宗，全部新增患者均曾到訪伊朗。

阿聯酋民航局因應疫情，停飛來往伊朗的航班，預計維持最少一星期。

紐油跌穿50美元

市場續湧現避險情緒，資金追捧美國國庫券和日圓。10年期美債息現時回落5.6個基點，報1.31厘，稍早時低見1.309厘，跌穿2016年7月6日英國政府宣布推出脫歐方案、當時創下的歷史紀錄低位1.325厘還低；日圓抽高0.63%，每美元報110.02日圓。ICE美滙指數回落0.39%，報98.97。英鎊反彈0.59%，報1.3006美元；歐羅兌美元則回升0.21%，報1.0879美元。

油價第三日下挫，紐約4月期油滑落2.88%，每桶報49.95美元；倫敦布蘭特5月期油都跌2.69%，報54.27美元。