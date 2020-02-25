國際財經

美股道指經過昨日瀉逾千點後，周二曾反彈逾百點，但投資者仍然關注新冠肺炎疫情擴散，美國疾控中心專家警告，公眾須為疫情可能在當地社區爆發做好準備，美股三大指數踏入尾段跌勢進一步擴大，道指插水超過600點或逾2%，兩個交易日暫時累積1600點跌幅，科技股和金融股有較大沽壓。

美疾控專家警告社區爆發疫情

截至本港時間凌晨約2時53分，道指報27340點，跌620點或2.22%；標普500指數報3163點，回吐62點或1.92%；納指報9051點，下滑169點或1.84%。

中國再增508宗確診新型肺炎病例，累計確診增至7.77萬宗，累計死亡人數就增至2600多人。近日多個省份陸續下調應對疫情的應急響應級別，覆蓋人口達4億人，國家衞健委高級別專家組組長鍾南山稱，下調防控級別的時機已經到來，認為做法合適。

美債日圓續受捧 油價受壓

不過，歐洲新型肺炎疫情最嚴重的意大利，累積確診個案達283宗，7人死亡；南韓新增確診病例144宗，累計確診977宗，有10人死亡。

中東方面，伊朗新增34宗確診病例，總數增至95宗，累計15人死亡，是中國以外死亡人數最多的國家；科威特增至5宗，巴林增至8宗，伊拉克增至5宗，阿曼增至4宗，全部新增患者均曾到訪伊朗。

阿聯酋民航局因應疫情，停飛來往伊朗的航班，預計維持最少一星期。

市場續湧現避險情緒，資金追捧美國國庫券和日圓。10年期美債息現時回落5.6個基點，報1.318厘，稍早時低見1.314厘，跌穿2016年7月6日英國政府宣布推出脫歐方案、當時創下的歷史紀錄低位1.325厘還低；日圓抽高0.63%，每美元報110.02日圓。ICE美滙指數回落0.36%，報99。英鎊反彈0.56%，報1.3003美元；歐羅兌美元則回升0.19%，報1.0877美元。

油價第三日下挫，紐約4月期油滑落2.53%，每桶報50.13美元；倫敦布蘭特5月期油都跌2.49%，報54.38美元。