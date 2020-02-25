國際財經

美股道指經過昨日瀉逾千點後，周二曾反彈逾百點，但投資者仍然關注疫情擴散，令美股走勢反覆，三大指數中段齊挫超過1%，道指插水逾400點，科技股和金融股有較大沽壓。

截至本港時間凌晨約1時30分，道指報27577點，跌383點或1.37%；稍早時盤中低見27557點，跌幅達到403點。標普500指數報3185點，回吐39點或1.24%；納指報9119點，下滑101點或1.10%。美國運通股價回落3.55%，暫時為表現最差的道指成分股；Visa和摩根大通分別下挫2.71%和1.98%。思科和英特爾分別倒退2.66%和1.77%。

中國再增508宗確診新型肺炎病例，累計確診增至7.77萬宗，累計死亡人數就增至2600多人。近日多個省份陸續下調應對疫情的應急響應級別，覆蓋人口達4億人，國家衞健委高級別專家組組長鍾南山稱，下調防控級別的時機已經到來，認為做法合適。

美債日圓續受捧 油價受壓

不過，歐洲新型肺炎疫情最嚴重的意大利，累積確診個案達283宗，7人死亡；南韓新增確診病例144宗，累計確診977宗，有10人死亡。

中東方面，伊朗新增34宗確診病例，總數增至95宗，累計15人死亡，是中國以外死亡人數最多的國家；科威特增至5宗，巴林增至8宗，伊拉克增至5宗，阿曼增至4宗，全部新增患者均曾到訪伊朗。

阿聯酋民航局因應疫情，停飛來往伊朗的航班，預計維持最少一星期。

市場續湧現避險情緒，資金追捧美國國庫券和日圓。10年期美債息現時回落3.92個基點，報1.335厘；稍早時低見1.321厘，跌穿2016年7月6日英國政府宣布推出脫歐方案、當時創下的歷史紀錄低位1.325厘水平；日圓抽高0.58%，每美元報110.08日圓。ICE美滙指數回落0.36%，報99。英鎊反彈0.6%，報1.3007美元；歐羅兌美元則回升0.18%，報1.0875美元。

油價反覆轉挫，紐約4月期油滑落1.92%，每桶報50.44美元；倫敦布蘭特5月期油都跌1.79%，報55.77美元。