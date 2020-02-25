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今日 23:07 國際財經

關注疫情擴散 美股反覆

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美股經過昨日瀉逾千點後，今天曾反彈逾百點，但投資者仍關注疫情擴散，令美股走勢反覆。

截至本港時間晚上約11時03分，道指報28028點，升67點或0.24%；標普500指數報3234點，升8點或0.25%；納指報9253點，升32點或0.35%。

中國再增508宗確診新型肺炎病例，累計確診增至7.77萬宗，累計死亡人數就增至2600多人。近日多個省份陸續下調應對疫情的應急響應級別，覆蓋人口達4億人，國家衞健委高級別專家組組長鍾南山稱，下調防控級別的時機已經到來，認為做法合適。

不過，歐洲新型肺炎疫情最嚴重的意大利，累積確診個案達283宗，7人死亡；南韓新增確診病例144宗，累計確診977宗，有10人死亡。

中東方面，伊朗新增34宗確診病例，總數增至95宗，累計15人死亡，是中國以外死亡人數最多的國家；科威特增至5宗，巴林增至8宗，伊拉克增至5宗，阿曼增至4宗，全部新增患者均曾到訪伊朗。

阿聯酋民航局因應疫情，停飛來往伊朗的航班，預計維持最少一星期。

歐股方面，英國富時100指數報7072點，跌84點或1.18%；德國DAX指數報12930點，跌104點或0.8%；法國CAC 40指數報5730點，跌61點或1.07%；意大利富時MIB指數報23227點，跌199點或0.85%。

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