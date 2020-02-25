國際財經

美國部分企業季績利好，美股昨日急瀉逾千點後，道指今日早段曾反彈逾百點。

截至本港時間晚上約10時45分，道指報27997點，升36點或0.13%；標普500指數報3238點，升12點或0.38%；納指報9244點，升23點或0.25%。

中國昨日新增新型冠狀病毒確診感染病例508宗，累計確診增至7.77萬宗。湖北以外地區新增病例得9宗，是疫情爆發以來首次降至個位數。新增死亡個案71宗，累計增至2663人死亡。

不過，疫情在南韓、意大利及伊朗快速擴散，南韓新增確診病例144宗，累計確診977宗，有10人死亡。意大利確診個案增至232宗，7人死亡。伊朗新冠病例死亡人數升至14人。

美國總統特朗普強調，新冠肺炎疫情在美國可控，而股市開始變得很好，稱當局與各方和相關國家有聯繫，又稱讚美國疾控中心和世衞組織一直在努力工作，而且很機警。

數據方面，美國去年12月房價按月上漲0.6%，預期為上漲0.4%；按年則上漲5.2%。標普/Case-Shiller公布，美國去年12月20大城市樓價指數按年上漲2.85%，符合預期。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報51.4美元，跌0.03美元或0.06%；倫敦布蘭特期油報56.2美元，跌0.1美元或0.18%。