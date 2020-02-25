國際財經

由於中國新型肺炎疫情嚴峻，影響工廠全面復工進度，蘋果在上周二(2月18日)因手機供應限制而發出銷售預警，市場憂慮疫情將衝擊全球供應鏈及全球經濟增長前景，推動倫敦金自上周二起重上1600美元，並於翌日進一步突破1月8日高位1611.24美元。加之上周五(2月21日)公布的美國2月製造業採購經理指數下跌至逾6年新低，增加聯儲局今年減息的機會，倫敦金連續4日上升，進一步刷新7年高位至1649.1美元，全周大漲3.75%(升幅約60美元)。

值得留意的是，上周末新型冠狀病毒疫情在韓國、日本和伊朗有進一步爆發及失控跡象，加劇了市場對全球經濟前景的憂慮，倫敦金在本周一(2月24日)進一步加速飆升，在亞洲時段開市後短線急升近40美元至1680.24美元，短暫回落近20美元後再度上揚，再次刷新7年高位至1689.09美元。另外，避險資金亦大幅流入債券市埸，美國10年期及30年期國債息率分別跌至1.367%及1.810%，分別創下自2016年7月以來的逾3年半以及歷史新低。

不過，金價升得快亦跌得快，昨日倫敦金短線飆升46美元後亦遭受強勁沽壓，直至收市時曾回吐逾30美元，今日(2月25日)更一度低見1632.89美元，較昨日高位回吐56美元。目前金價雖已反彈至1650美元之上，但短線走勢仍會較為波動。未來留意美國將於周四(2月27日)21:30公布第四季度國內生產總值(GDP)，以及於下周一(3月2日)公布ISM製造業指數，屆時或會影響倫敦金走勢。

技術分析方面，倫敦金於2月18日正式突破三角形，其後倫敦金的升幅逾100美元，並曾升至1689.09美元，刷新自2013年2月以來的7年新高。現時金價的漲幅已超過三角形的量度升幅1660美元水平，並於日線圖RSI出現超買，因此倫敦金從高位已回吐逾50美元，以消化過去的超買力量。後市金價很大機會以1635美元作基本支持(由2月5日低位1547.36美元至2月24日高位1689.09美元上升浪的38.2%斐波那契回吐水平)，重新上探前高位1680美元，甚至是1700美元水平。

交易策略方面，早前於2月19日所定的倫敦金買盤已取消。短期內待倫敦金下跌至1633-1635美元區域買入，上望1678美元，跌穿1629美元止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供