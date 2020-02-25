國際財經

市場仍擔心新冠肺炎疫情或演變成全球大流行瘟疫，對經濟構成嚴重衝擊，歐洲股市中段掉頭轉跌。

截至本港時間傍晚6時38分，英國富時100指數報7113點，跌43點或0.61%；德國DAX指數報12964點，跌71點或0.55%；法國CAC 40指數報5757點，跌34點或0.6%；意大利富時MIB指數報23223點，跌202點或0.87%。

道指期貨暫報27990點，升22點。

中國昨日新增新型冠狀病毒確診感染病例508宗，累計確診增至7.77萬宗。湖北以外地區新增病例得9宗，是疫情爆發以來首次降至個位數。新增死亡個案71宗，累計增至2663人死亡。

不過，疫情在南韓、意大利及伊朗快速擴散，南韓新增確診病例144宗，累計確診977宗，有10人死亡。意大利確診個案增至232宗，7人死亡。伊朗新冠病例死亡人數升至14人。

美國總統特朗普強調，新冠肺炎疫情在美國可控，而股市開始變得很好，稱當局與各方和相關國家有聯繫，又稱讚美國疾控中心和世衞組織一直在努力工作，而且很機警。

數據方面，德國去年第四季國內生產總值(GDP)確認按年增長0.3%，符合預期；去年GDP增長率確認為0.6%。

油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶報51.4美元，跌0.03美元或0.06%；倫敦布蘭特期油報56.39美元，升0.09美元或0.16%。